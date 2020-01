Postergan inicio del torneo por deudas

La crisis económica de los clubes de la Liga frenará el arranque del torneo Clausura. La deuda, que asciende a más de un millón de dólares por parte de nueve de los 12 clubes, fue la principal causa para que el campeonato no inicie este 22 de julio como estaba programado.

En las últimas horas, la Liga convocó A un consejo superior en la ciudad de Santa Cruz para tratar el inicio del torneo este sábado. La cita será a partir de las 10:00 en el edificio de la institución en la capital cruceña.

"Nosotros ya no viajamos a Santa Cruz para jugar con Sport Boys. Cancelaremos los pasajes", señaló el vicepresidente de Nacional Potosí, Antonio Decormis. El cuadro de la banda roja tenía programado enfrentarse al Toro warneño este sábado (15:00) en Warnes.

Los que tampoco se moverán de su distrito son los jugadores de Petrolero del Chaco. "En Fabol informaron a nuestra comisión, que está en Santa Cruz, que no se jugará y decidimos cancelar la reserva de los pasajes y del hotel", indicó el presidente del club Florencio Vargas a DIEZ. Los verdolagas del Chaco se alistan para visitar a Real Potosí en la Villa Imperial. Este cotejo estaba marcado para este sábado (17:15).

"No hay condiciones porque no se han cumplido con el tiempo y los plazos para cancelar las deudas. La decisión está tomada. Los capitanes saben que si no hay un arreglo no se juega", aseguró David Paniagua, representante de los jugadores.

En el consejo superior marcado para este sábado se conocerá la nueva programación de los partidos que marcarán el arranque del Clausura.