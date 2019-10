Chóferes buscarán incrementar pasajes a nivel nacional

El secretario ejecutivo de la Confederación de Chóferes de Bolivia, Ismael Fernández anunció que este gremio buscará, durante esta gestión, consolidar el incremento de pasajes del transporte público en todo el país.



De acuerdo con el dirigente del autotransporte, el próximo ampliado del sector analizará los pasos a seguir pero adelantó que cada Federación departamentales está elaborando una estructura de costos de los pasajes en cada región.



"Hace 16 años no conocemos una nivelación pero creemos que los transportistas vamos a brindar un servicio justo con una tarifa justa. Con seguridad esta vez no nos pueden decir no a las tarifas, porque creo todo ha tenido una elevación menos el transporte", afirmó Fernández en conferencia de prensa.



El representante sindical considera que el incremento no sólo debe limitarse al nivel urbano, sino que se debe subir las tarifas en el transporte intermunicipal, interprovincial, interdepartamental e incluso en el transporte internacional.