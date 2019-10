Héctor Arce afirma que Morales es católico

Ante las críticas que surgieron luego de que el embajador de Bolivia en el Vaticano, Armando Loaiza, afirmara que el presidente Evo Morales tiene un “trauma anticatólico”, el procurador Héctor Arce aseguró que como la mayoría de los funcionarios públicos del actual Gobierno, el jefe de Estado es de formación de esa religión.



“Somos profundamente católicos, aunque hemos tenido serios cuestionamientos a algunas formas de cómo se han llevado adelante varias políticas y varios manejos, no desde la Iglesia católica, sino desde algunos representantes de la Iglesia”, afirmó la autoridad.



Entre tanto, opinó, en tono personal, que los dichos del embajador Loaiza no ameritan ni una llamada de atención porque eran una opinión privada.



“Vivimos en un estado donde todos podemos tener reflexiones. Más allá de que estén equivocadas, no creo que ameriten una llamada de atención”, expresó.



Lo que sí mencionó que se debería aclarar es que asegurar que el mandatario tiene un trauma religioso “es exagerado” y que solo hubo cuestionamientos a algunos líderes de la Iglesia en el país (MAM).