Denuncian 'manipulación perversa' contra Morales

"ofensivo, mentiroso y waso", esos son algunos de los calificativos que la ministra de Comunicación, Marianela Paco, utilizó para referirse a lo que consideró una nueva "manipulación perversa" contra la imagen del presidente Evo Morales.



La autoridad se refirió a las fotografías que circulan de Susana Vaca Peña, concejal de San José de Chiquitos, con el presidente Evo Morales. Una de las imágenes muestra a una mujer desnuda y acostada en lo que se pretende hacer ver que está en el avión del primer mandatario.



"Fíjense esa mente perversa para armar una historia, mentirle al pueblo boliviano a través de un medio de comunicación como son las redes sociales. No saben ni siquiera mentir, esa foto desnuda aparece en el perfil de un ciudadano norteamericano", explicó la titular.



Detalló que las imágenes fueron emitidas primero en grupo de Whatsapp y luego en Facebook, atribuyendo la responsabilidad al perfil de la "oposición" denominada "No a la reelección indefinida del presidente", originada, según sus datos, en Santa Cruz.



Paco aseveró que "cada mentira cae en el tacho de la basura" y acusó "violencia contra las mujeres", detallando que se violentó la normativa penal por incurrir en violencia política, discriminación, divulgar información falsa.



Uso un ejemplo de otra publicación de la diputada Norma Piérola, que promueve al racismo, recibiendo "sandeces y cosas wasas", en las que se denigra el origen indígena del primer mandatario. "Confirman que tenemos una oposición mentirosa, falsa e irresponsable", concluyó Paco.



