Regocijo por los latidos de 18 corazones de niños salvados

La vida no tiene precio. Por eso, cuando los corazones de 18 niños laten sanos gracias a que fueron salvados con recursos públicos, por un programa de cirugías cardiacas dirigido a familias de ingresos bajos, el hecho causa regocijo. Así ocurrió ayer, luego de que el hospital de niños Mario Ortiz, dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, revelara que, desde 2013 hasta la fecha se costearon las operaciones de corazón abierto, cuyos costos superan los Bs 104.000 ($us 15.000) por cada uno de los pacientes.



“Es muy grato para mí informar de que hemos realizado 18 cirugías a corazón abierto bajo procedimientos complejos y en mejores condiciones que en cualquier clínica privada”, explicó Roberto Pacheco, médico y responsable del programa de cirugía cardiaca infantil, que se paga con recursos de la Gobernación y con la cooperación de la fundación Puente de Solidaridad. El resultado es evidente.



Todo se supo en un acto en el hospital, donde madres e hijos y algunas autoridades han compartido la buena nueva. Allí estaba Davinia Durán, de dos meses, chiquita como botón de flor, recostada en el portabebé que cargaba María Aida Pérez, madre de uno de los pequeños pacientes recuperados.

Pacheco confirmó que el programa ha tenido un cero por ciento de mortalidad y señaló a las 18 madres presentes con sus hijos como prueba de ello.



De la salud pública cruceña

El programa no excluye a nadie. Entre los beneficiarios hay niños de familias venidas de La Paz, de Beni y de Tarija. No solo de Santa Cruz. Así lo ha demostrado Victoria Quispe, joven madre de 25 años, llorosa, pero feliz, que viajó con el pequeño Alejandro Canaviri Quispe (3) desde la sede de Gobierno, luego de enterarse de que en Santa Cruz existía un programa de salud así.



Sofía Barba (23) dice que Yerferson, su niño de cuatro años, está aquí porque el programa ha dado buenos resultados.

Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, explicó que esto responde a la obligación del Estado, en este caso de la Gobernación, de garantizar el derecho a la vida y a la salud de todos, con especial énfasis en los sectores económicamente empobrecidos. “Hay otros 30 niños que recibirán cirugías a corazón abierto en unas semanas más”, dijo Urenda, atribuyendo los resultados a gestiones del gobernador cruceño Rubén Costas