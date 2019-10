Lula declara por escrito para no comparecer ante fiscalía de Brasil

El expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) presentó un testimonio escrito sobre una investigación en su contra por presunto lavado de dinero, para no tener que comparecer ante los fiscales que lo esperaban el jueves.



Los abogados defensores del exmandatario y su mujer presentaron la explicación de la pareja sobre la supuesta propiedad de un apartamento tríplex en la costa paulista, considerado por la fiscalía como ocultamiento de patrimonio.



Además entraron en la justicia para que no sean obligados a declarar.



"Si la finalidad del fiscal Cássio Conserino era aclarar sobre el apartamento y la finca, fue cumplido hoy cuando el expresidente y su mujer presentaron explicaciones. Su comparecencia sería un acto formal", explicó el abogado Cristiano Zanin, citado por el diario O Globo.



Lula debía declarar hace más de 10 días ante la fiscalía pero la sesión fue suspendida tras un cuestionamiento a la actuación del fiscal Conserino, a quien la defensa de Lula considera que no es una "autoridad imparcial".



"Hubo prejuicio o anticipación de juicio de valor" por parte de Conserino que "afirmó, de forma incisiva y perentoria, que denunciaría al expresidente (...) a pesar de que la investigación no estaba concluida y no se les hubiera dado la oportunidad de pronunciarse", indicó una nota del Instituto Lula, que maneja las relaciones del exmandatario con la prensa.



El ente regulador mantuvo a Conserino en el caso.



El objeto de esta investigación es un apartamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá que la fiscalía sospecha pertenece a Lula pero que oficialmente aparece como posesión de la constructora OAS, una de las firmas involucradas en un megafraude a Petrobras que es investigado en otro proceso.



Lula declaró en 2006 haber pagado una cuota para este proyecto inmobiliario en la Bancoop, la cooperativa de bancarios que era propietaria de esta obra, y que finalmente, por inviabilidad, fue transferida a OAS. La defensa del expresidente afirma que Lula finalmente desistió de la compra y pidió la devolución del pago.



En paralelo, investigadores del caso Lava Jato que intenta desmadejar el megafraude en Petrobras sospechan que OAS habría entregado apartamentos del mismo desarrollo inmobiliario en Guarujá en pago de sobornos a cambio de contratos con la petrolera.