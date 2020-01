En manos de tres fiscales, ‘agresores’ de cinco policías

Mientras el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmaba que los que hayan agredido a los policías en el desbloqueo de la carretera a Camiri estaban en manos del Ministerio Público para ver lo que corresponde, el abogado de las 26 personas apresadas, Daniel Vidal Rosado, denunciaba abuso de poder y violación de los derechos constitucionales de gente que participaba en la protesta.

Romero declaró que lamentaba el extremo al que ha llegado la situación, pese a que se comunicó con gente de las instituciones camireñas para dialogar, precisamente ayer, con una delegación de los cívicos para escuchar sus demandas en gestión pública.

Afirmó que las movilizaciones con contenido político no corresponden y que bloqueando un camino no se puede pedir la renuncia de un alcalde.

Señaló que pidió a Régimen Interior y a la Policía que se valore cuál es el nivel de participación de estas personas detenidas “y si hay casos de agresiones graves corresponde remitirlos al Ministerio Público, sino simplemente tendrán que ser liberadas. Vamos a insistir con la dirigencia cívica”, apuntó la autoridad nacional.



Por su parte, el abogado Vidal sostuvo que las detenciones se produjeron a las 3:00 y los tres fiscales aparecieron a las 19:30, lo que ya implica un atropello pues nadie puede estar detenido más de ocho horas sin una acusación formal de la Fiscalía. “Desde ahí se están violentando los derechos constitucionales de las personas, pues incluso hay quienes no tenían nada que ver con el conflicto, solo estaban de mironas y han sido maltratadas y trasladadas a esta ciudad”, dijo.

Anunció un recurso de cesación de la detención si no son liberados hoy.