Defensor pide a García Meza que deje de ‘tomar el pelo’

13/04/2015



Rolando Villena, defensor del pueblo, restó credibilidad a las permanentes declaraciones del ex dictador Luis García Meza y le exigió que deje de "tomar el pelo" respecto a la información que proporciona sobre la ubicación exacta de los restos del ex líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado durante su gobierno de facto.



Villena observó las declaraciones que realiza García Meza al referirse al lugar donde puede encontrarse el cuerpo de Quiroga Santa Cruz, un tema que es sensible para la familia del ex dirigente político y para la sociedad boliviana. ANF/