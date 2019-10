TSE notifica a Quintana por usar auto oficial en campaña por el 'Sí'

De ocho denuncias formales que recibió el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por supuesta vulneración de la Ley 026 de Régimen Electoral y el Reglamento de Campaña y Propaganda, dos fueron admitidas. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, fue el primero en ser notificado, mientras que el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso también serán notificados en las próximas horas, para presentar sus descargos dentro de las denuncias en su contra.



Durante una conferencia de prensa, el vocal José Luis Exeni informó que desde que se promulgó la Ley de Convocatoria a Referéndum para la Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), sobre la reelección del presidente y vicepresidente para el periodo 2020-2025, el TSE tomó competencia del proceso electoral el curso, por lo que las denuncias presentadas por hechos anteriores fueron rechazadas.



Exeni indicó que las denuncias que llegaron al TSE fueron analizadas por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) que emitió sus informes técnicos correspondientes. Del análisis correspondiente fueron admitidas dos denuncias; la primera, en contra del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por el uso de una camioneta oficial para campaña por el Sí rumbo al referéndum del 21 de febrero de 2016.



Denuncia contra Quintana



De acuerdo a la denuncia contra Quintana por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), la camioneta de color rojo FAW modelo 2014, con placa de control 3613- HHD con el lema "SÍ a la repostulación", se encuentra registrado a nombre del Ministerio de la Presidencia, de la cual figura como representante legal el ministro Quintana.



Dicho ministerio deberá presentar sus descargos, Sin embargo, antes de oficializarse la notificación oficial por parte del TSE, el Ministerio de la Presidencia a través de comunicado de prensa, rechazó la denuncia y dijo que en el marco del programa de fortalecimiento a las organizaciones sociales, el vehículo en cuestión fue entregado a la Federación Departamental de Comunidades Interculturales de Santa Cruz.



La denuncia fue presentada por la supuesta vulneración de los artículos 230, 126 y 238 de la Ley 026, referidos a la prohibición del uso bienes públicos y en horarios de trabajo para hacer campaña con fines electorales, además de los artículos 25 y 30 del Reglamento para Campaña y Propaganda para Referendo. Sobre el uso del Sí y del No.



Caso contra García Linera y Trigoso



La segunda denuncia admitida fue presentada por el suspendido diputado, Amilcar Barral (UD), en contra del vicepresidente García Linera y el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, por permitir en horario de trabajo y en instalaciones públicas bajo su cargo, desarrollar reuniones para la coordinación de la campaña por el Sí, rumbo al referéndum para la reelección del Presidente y Vicepresidente.



De acuerdo a la denuncia, el 12 de noviembre se realizó reuniones de coordinación de campaña por el Sí con funcionarios públicos, a cargo del exministro de Gobierno y actual responsable de la campaña por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Hugo Moldiz, en instalaciones de la Vicepresidencia del Estado, mientras que en el Ministerio de Trabajo, un encuentro similar se habría realizado el 17 este mes, con la participación de funcionarios públicos.



Las denuncias fueron presentadas por la supuesta vulneración de los artículos 230, 126 y 238 de la Ley 026, referidos a la prohibición del uso bienes públicos y en horarios de trabajo para hacer campaña con fines electorales, además de los artículos 25 y 30 del Reglamento para Campaña y Propaganda para Referendo, sobre el uso del Sí y del No.



Consultado qué hará el TSE sobre el acto que fue transmitido por el canal estatal BTV, en el cual el vicepresidente enseñó a cómo votar en las próximas elecciones a comunarios del altiplano, el vocal Exeni respondió que el Sifde tomó conocimiento del caso y realiza el análisis correspondiente.



Destacó que las amonestaciones de oficio enviadas a cuatro entidades del Estado que hacían campaña camuflada, por el Sí y por el No, dieron resultados, por tanto el TSE exhortará al cumplimiento de la norma, pero si existe una reincidencia, el caso será derivado ante la Contraloría General del Estado (CGE).