Por qué ver Big Little Lies este domingo

Terminó hace unas semanas, pero HBO decidió reponerla al menos por un día para aquellos que no tuvieron la dicha de mirarla. Big Little Lies, esa serie experimental que la cadena emitió cada fin de semana encantó a la crítica de EEUU y al público, y ahora ya hay voces que claman por una segunda temporada.



Es por eso que este domingo, desde las 11:30 hasta las 18:00, se verán los siete episodios del primer ciclo uno tras otro. Quizás HBO no vuelva a organizar esta gran maratón y habrá que ‘liberarse’ de todo para pegarse a la pantalla chica.

POR QUÉ MIRARLA

Nada como una serie que te deje pensando horas y días completos o que te destroce el corazón. De esto es capaz Big Little Lies y de mucho más. Fue creada por David E. Kelley y está basada en la novela de

Liane Moriarty publicada en 2014.

No solo se trata de una producción de alto nivel sino que tiene tres atractivos especiales como un reparto acertadísimo, una narración impecable y una trama impactante.



Participan Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz y Alexander Skarsgård, entre otros. Sí, las mujeres en esta serie se llevan la mayor parte de los créditos, sin que esto signifique que los personajes masculinos que participan en la historia tengan menor importancia.

La ficción se realiza en Monterrey, un pueblo de la costa estadounidense. Allí se desenmascara la vida de tres madres y todo estará en juego a lo largo de los siete episodios.