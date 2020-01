Axl Rose y Slash tocan hoy con los Guns N' Roses

La banda de rock Guns N" Roses anunció hoy que dará un concierto esta misma noche en Los Ángeles, un recital que será el primero del grupo con Axl Rose y Slash de nuevo juntos sobre el escenario tras más de dos décadas



"Esta noche. Troubadour. Entradas limitadas", dijo el grupo en un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, acompañado de una imagen en la que se detallaba el concierto que se celebrará esta noche en la histórica sala Troubadour de Los Ángeles.



Para esta actuación especial e íntima de Guns N" Roses se pondrán a la venta 250 entradas a un precio de diez dólares en el número 8801 de Sunset Boulevard, el lugar en el que se encontraba la tienda de música Tower Records, informó el portal TMZ especializado en información sobre famosos.



El concierto de esta noche marcará el pistoletazo de salida de la esperada reunión de Guns N" Roses, la formación de rock aclamada por éxitos como "November Rain", "Sweet Child O" Mine" y "Welcome To The Jungle", entre otros.



Hasta el momento, la gira de reunión del grupo de Axl Rose y Slash tiene confirmados dos conciertos en Las Vegas (8 y 9 de abril), dos paradas en el festival de música Coachella en California (16 y 23 de abril) y dos fechas adicionales en Ciudad de México (19 y 20 de abril).



No obstante, los rumores sobre la ampliación de este tour de reunión se desataron cuando Guns N" Roses publicó recientemente un vídeo en su página web bajo el título "Paciencia", en el que se veían los nombres de 21 ciudades de Estados Unidos, entre las cuales se encontraban Nueva York, San Francisco y Dallas, acompañados por el mensaje "próximamente en verano de 2016".