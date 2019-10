Joven hace colecta para centro mental

La joven Nathaly Méndez Pérez (18) entregó un donativo de $us 1.000 al centro de salud mental Benito Menni, recursos que recaudó cuando estuvo como estudiante de intercambio en Canadá, becada por el Rotary Club Grigotá.



La entrega del donativo se hizo el miércoles, en un acto que tuvo lugar en el hotel Las Palmas con la participación de los miembros del Rotary Grigotá.



Nathaly estuvo 11 meses estudiando en calidad de becaria de intercambio en el Yale Secondary de Canadá, donde su espíritu benefactor la impulsó a organizar actividades artísticas para recaudar dinero con fines sociales. Fue así que con sus compañeros realizó mini conciertos, logrando reunir $us 1.000.



“Me sentí feliz no solo por la recaudación y las personas a las que ayudaría, sino también de ver cómo los estudiantes que aman la música se unieron a la causa y la gente respondió con sus donativos”, dijo al referirse a la campaña.



Labor social

A su regreso a nuestra ciudad hizo efectiva la entrega del dinero al Benito Menni, uno de los pocos establecimientos que prestan asistencia a personas con problemas mentales.



“Yo creo que ayudar es una de las acciones más hermosas. Todos en nuestras vidas llegamos a experimentar problemas y dificultades que nos afectan de distintos modos y grados”, dijo al explicar la razón por la que decidió apoyar al centro de asistencia mental.



La joven ya culminó el bachillerato en el colegio Marista y ahora está enfocada en continuar sus estudios en el nivel superior.

Asegura que tiene pensado ingresar a la facultad de Medicina o estudiar alguna carrera relacionada con la salud, ya que quiere aportar a la comunidad desde el ámbito de la ciencia.



Su gesto fue destacado como un ejemplo, debido a su actitud de ofrenda del propio servicio por el bien de personas que lo necesitan