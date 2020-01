El círculo político de Morales se ubica en la Vicepresidencia y en otros tres ministerios

Evo Morales mantiene la costumbre de almorzar con los cocaleros las veces que viaja a Chapare. Allá, donde hace más de 20 años se inició en la lucha sindical y en la política, el presidente escucha las propuestas de sus compañeros de base y las discute, pero las decisiones las asume después de consultar a su entorno político.



“En Chapare todos somos una familia. Evo no ha cambiado, sigue siendo el mismo, aunque ahora no tiene mucho tiempo para estar con nosotros”, dijo la senadora Leonilda Zurita (MAS), antigua dirigente cocalera del trópico de Cochabamba, pero que no forma parte del círculo político cercano del jefe de Estado.



A decir de un exministro, que prefirió que no se publicara su nombre, el entorno político del presidente está conformado por Álvaro García Linera, David Choquehuanca, Juan Ramón Quintana y Carlos Romero. Hay veces que consulta al ministro de Educación, Roberto Aguilar.



Desde afuera el politólogo paceño y docente de la UMSA Carlos Cordero afirmó que Choquehuanca representa el contacto entre Evo y los sectores sociales; García Linera es el principal orientador en el aspecto intelectual y político, aunque con menos contacto con los movimientos sociales, pero con mucha presencia en los medios de comunicación; Quintana es el enlace con las Fuerzas Armadas y experto en administración del Estado, mientras que Romero presenta un perfil más técnico.



Además, Cordero mencionó que el mandatario cuenta con Héctor Arce como su principal asesor en aspectos legales y jurídicos, incluso para el tema de la repostulación. Además de disponer de un gabinete conformado por unos 20 expertos abogados, entre ellos José Luis Gutiérrez, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar.



Consultado, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, asegura que el jefe de Estado es una persona abierta al diálogo y siempre dispuesta a escuchar consejos. “Creo que Evo vive escuchando. Se reúne, por ejemplo, con Feliciano Vegamonte y Juanita Ancieta, y hablan dos a tres horas con el Pacto de Unidad o con los compañeros mineros, tres a cuatro horas, el hombre escucha”, dijo ‘Gringo’, como es conocido el senador, o ‘Grindio’, como lo apodó Evo.

Ratificó que el presidente conversa mucho con su vicepresidente; además en este tiempo hay mucho contacto con el ministro de Hacienda, Luis Arce, y con Choquehuanca por el tema marítimo y el Silala.

Influencia externa



Evo mantuvo estrechas relaciones políticas e ideológicas con los fallecidos expresidentes Hugo Chávez, de Venezuela; Fidel Castro, de Cuba, y Néstor Kirchner, de Argentina; además con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que lo llevaron de la mano al escenario internacional.

Fue precisamente Lula, que en noviembre de 2003, durante la XIII Cumbre Iberoamericana de presidentes y jefes de Gobierno que se celebró en Santa Cruz, el que recomendó a Morales que optara por la vía electoral para asumir la Presidencia, momentos en que Bolivia atravesaba una crisis política y social después de ‘octubre negro’.



“Escuchaba mucho a Fidel; también a Lula, a Kirschner no sabes cuánto lo escuchaba, le tenía un enorme cariño. No tanto a Cristina, con quien tenía una relación amistosa, pero a Néstor lo veía como alguien que siempre le diría algo positivo. Chávez ni hablar, era de escucharlo mucho. Cuando se reunían había que estar callado porque era tremendo”, dijo