Mira las 10 aerolíneas más top del año

La aerolínea de Nueva Zelanda, Air New Zeland marca tendencias en la industria de la aviación y fue galardonada, por AirlineRatings.com, por sus innovaciones a bordo, seguridad operacional y liderazgo ambiental.



Es el tercer año consecutivo que lidera la lista de las mejores compañías y ganó, además, en las categorías de mejor clase económica premium y mejor clase económica.



Pero el éxito no sólo se refleja en sus premios. Air NZ también está a la vanguardia por sus éxitos virales: sus comerciales, como el que puedes ver en la parte superior de la nota, muestran que la aerolínea convierte en clientes felices a todos, ¡incluso a los hobbits!.



Como en un restaurante



Hace varias décadas que la compañía australiana Qantas sabe que la mejor forma de ganarse el corazón de sus clientes es por el estómago: ofrece cuatro comidas a elección y ha duplicado su tamaño. Por eso este año fue reconocida por la mejor comida y el mejor servicio interno, además de haber liderado hace varias décadas la instalación de duchas en sus aeronaves.



Mira la lista de las 10 mejores compañías aéreas según AirlineRatings.com:



1. Air New Zealand (Nueva Zelanda)



2. Qantas (Australia)



3. Etihad (Emiratos Árabes)



4. Cathay Pacific(Hong Kong)



5. Singapore Airlines (Singapur)



6. Emirates (Emiratos Árabes)



7. EVA Air (Taiwán)



8. Virgin Australia (Australia)



9. All Nippon Airways (Japón)



10. Lufthansa (Alemania)



Mira algunas fotos de las aeronaves que tiene Air New Zeland:,

