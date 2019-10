Se va la lluvia, pero se queda el frío en la ciudad

El clima invernal con el que comenzó esta semana continuará aunque sin lluvias. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anuncia que las temperaturas mínimas rondarán los 14 grados desde y que recién el domingo el termómetro puede marcar 30º C.



Este viernes la ciudad de Santa Cruz amaneció con 14 grados y se prevé que en la tarde el termómetro marque 23 grados. No se anuncian lluvias hasta el domingo.



La temperatura irá ascendiendo de a poco, señala el Senamhi. El sábado, la capital cruceña tendrá un clima de entre 16 y 26 grados. Para el domingo se espera que alcance los 30 grados.



En estos días los vientos de noreste correrán a una velocidad de hasta 40 km/h. Si bien no se esperan lluvias, el cielo seguirá nublado.