La oposición denuncia posible intento de fraude

El delegado de Unidad Nacional (UN), Francisco Aramayo, informó que ese partido presentará una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en contra del jefe de Recursos Humanos y Administrativos del Ministerio de Hidrocarburos, Lidio Corvera Tarifa, por pedir en una reunión a funcionarios de esa dependencia que intenten anular las mesas en las que gane la opción No en el referéndum.



Corvera, entrevistado por ANF, reconoció que efectivamente la reunión se llevó a cabo pero afirmó que nunca se trató un tema como el que se denuncia.

"Estamos presentando una denuncia al Tribunal Supremo Electoral para que active ante el Ministerio Público por tratarse de un delito electoral", señaló Aramayo a ANF.



El delegado dijo que en el audio, que fue grabado por servidores públicos del ministerio, que pidieron mantener sus nombres en reserva, se escucha claramente cómo Corvera instruye en una capacitación "cometer fraude electoral".



"Si en tu mesa has perdido, es decir el margen es largo, para qué vas a discutir, es imposible, si tú ves que, digamos, ojalá no se dé, el No (tiene) 65% y tú 30%, para qué vas a pelear, te vas a hacer sacudir (risas). Pero si estás 40-41%, ahí hay que ver a como dé lugar revertir la cosa, observar, colocar cualquier cosa, inventarse", se escucha en el audio aparentemente a Corvera.



La víspera, funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y Energía grabaron una reunión en la que supuestamente el jefe de Recursos Humanos y Administrativos les pide hacerse presentes en las mesas de votación de mañana domingo con la misión de intentar anular las mesas en las que gane la opción No en el referéndum.



Aramayo indicó que ese actuar genera un delito en el marco de la Ley de Régimen Electoral.



La reunión se habría llevado a cabo el viernes por la noche en la sala de reuniones del ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, ubicada en el piso 12 del Palacio de Telecomunicaciones. Lis funcionario dijeron que del mismo participaron unas 25 personas.



El delgado de UN indicó que luego de presentada la denuncia, el TSE debe cotejar la prueba para luego establecer la sanción, pero por la gravedad el caso "debe ser derivado al Ministerio Público porque constituye un delito electoral".