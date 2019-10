Las series llegan como avalancha el 2015

Atención: esta nota contiene spoilers (avances trascendentales de la trama). Empieza un nuevo año que traerá nuevas temporadas y estrenos de series de televisión. A continuación te ofrecemos un pantallazo de lo que se viene.



La segunda parte de la quinta temporada de The Walking Dead se estrenará el 8 de febrero 2015 en EEUU, mientras que en Latinoamérica se verá al día siguiente por Fox. Todos los seguidores esperan ver cómo afectará a la banda de Rick la muerte de Beth. Norman Reedus, que interpreta a Daryl, dijo que “ella fue este dulce pajarito cantor, y eso representa una parte de la humanidad que ya tú no ves. Así que cuando quitas esa vela, la oscuridad le llega a todos”.



La quinta temporada de Juego de tronos se estrenará en abril de 2015 en la cadena HBO. Entre lo más novedoso para los aficionados de la serie épica está el controversial y sonado ‘paseo de la penitencia" de Cersei Lannister (Lena Headey), en el que la exreina de ‘los siete reinos’ tendrá que recorrer desnuda por el Gran Septo de Baelor hasta la Fortaleza Roja.



Además, no te extrañés si no ves a Hodor (Kristian Nairn), Bran (Isaac Hempstead-Wright) y Meera (Ellie Kendrick), ya que las tramas de sus personajes se desarrollan en los próximos períodos.

La octava temporada de The Big Bang Theory regresa a la televisión de EEUU el 8 de enero a través de la señal de la CBS con el episodio titulado The Space Probe Disintegration. Y aunque aún no tiene fecha confirmada para su emisión en Latinoamérica, se conoce que este será un ciclo donde Penny (Kaley Cuoco) sufrirá grandes cambios.



El lunes 5 de enero regresa a las pantallas Gotham, con el capítulo 11 de la primera temporada, a través de Fox. Esta segunda etapa de la primera temporada servirá para presentar la evolución de personajes como Edward Nygma o Harvey Dent, que podrían convertirse en los míticos villanos Enygma y Dos Caras.



Lo que se viene

HBO Latin América confirmó que, simultáneamente con los EEUU, estrenará tres series para la región en enero. El 12 se emitirá el primero de los ocho capítulos de True Detective. Una hora después, por el mismo canal, llegará la tercera temporada de la aclamada serie original Girls, un estreno especial de los dos primeros capítulos. Y, finalmente, el 19 de enero se estrenará la nueva comedia dramática Looking, donde tres amigos en San Francisco exploran las divertidas opciones disponibles para una nueva generación de hombres gay.



El 1 de febrero llega por Fox la segunda temporada de Black Sails, basada en la famosa novela de Robert Louis Stevenson La isla del tesoro.



El jueves se estrena The Flash, en Warner, que narra la historia de un joven que descubre que una fuerza magnética misteriosa le dio el superpoder de correr a la velocidad de la luz.



El lunes, en el mismo canal debuta Forever, que narra la vida de un médico forense con un enigmático pasado que se remonta a 200 años ya que el tiempo se detuvo para él. Ahora, ¿cuál esperarás?