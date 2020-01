¿Por qué usar tacones podría causar cáncer?

Diversos estudios han demostrado que el uso de tacones es perjudicial para quien los usa porque puede deformar el pie o provocar lesiones como los juanetes. Sin embargo, hay algo más peligroso que esto: usar tacones puede causar cáncer.



David Agus, profesor de medicina en la Universidad del Sur de California, hizo una relación entre el cáncer y los tacones en su libro ‘A Short Guide To A Long Life’ y afirma que el daño radica en la inflamación que este tipo de calzado causa, la cual afecta al organismo, informó la web Salud180.



¿Cómo afectan los tacones?

Mientras más alto el tacón mayor inflamación provocará en los tobillos. La inflamación crónica puede hacer que el organismo bloquee el proceso de reparación del ADN, dejándolo vulnerable ante el cáncer.



Ciertos tipos de inflamación se han relacionado con nuestras enfermedades degenerativas más preocupantes, incluyendo enfermedades del corazón, enfermedad de Alzheimer, enfermedades autoinmunes, diabetes, y pueden aumentar drásticamente el riesgo de cáncer", dice el profesor Agus.



Aunque el cáncer puede ser causado por genes defectuosos codificados dentro de nuestro ADN, cualquier cosa que lo dañe o dificulte su proceso de reparación natural puede aumentar el riesgo de padecerlo, enfatiza el artículo publicado en Salud180.



Un tacón más bajo puede causar menos daño (cuñas dan la impresión de altura, mientras que mantener la comida relativamente plana), pero el problema de la inflamación se agrava fácilmente si, por ejemplo, los dedos de los pies son aplastadas en pequeños puntos en la parte delantera.



Más datos sobre el uso de los tacones



Las estadísticas demuestran que las mujeres sufren cuatro veces más problemas en los pies que los hombres y eso se debe a su calzado, principalmente, con los tacones, apunta la web mejorconsaludcom. Cuando apoyamos los pies descalzos en el piso, la parte delantera (metatarso) soporta el 43% del peso en cada paso y el restante 57% lo absorbe el talón.



Si el tacón es de 4 cm de alto, este porcentaje cambia, quedando al revés. Cuando el tacón es de 6 cm, la presión mayor está en los dedos, con un 75%, y cuando es mayor a 10 cm, el 90% del peso queda en el metatarso.



Siguiendo por la pierna, la rodilla es otra articulación que se sobrecarga al usar los tacones, porque la tensión va en aumento desde la planta del pie hacia arriba. La flexión que hacemos es más grande que al estar descalzos, desequilibrando el cuádriceps y el recto anterior de la pierna.



La solución



Según los especialistas, lo mejor es llevar un calzado que tenga unos 2 cm de alto, para que el soporte del metatarso y del calcáneo sea equitativo, 50% para cada región. La altura no debe ser mayor a los 3 cm, y si te gustan altos, opta por las plataformas que no te dañan tanto el pie y de preferencia no te los pongas frecuentemente. Evita riesgos a tu salud.