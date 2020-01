Este año se cerraron 3 empresas cada dos días

La Cámara Nacional de Industria (CNI) reveló hoy que en 10 meses del año 2016,, cuando el 2015 se cerró una industria por día, de acuerdo a cifras de Fundempresa.El presidente de la entidad, Horacio Villegas, informó que a octubre de 2016,, un total de 442 industrias manufactureras cuando a diciembre 2015, fueron 372 industrias.Por otro lado, Villegas dijo que en 2016,(PIB) de la industria boliviana no llegará al 4,4% cuando el 2015 creció en 4,9%, lo que refleja el proceso de desaceleración industrial en los últimos años, producto de la contracción económica internacional y nacional, del masivo contrabando y los incrementos salariales.El presidente de la CNI señaló que en un contexto de desaceleración y caída de precios internacionales de las materias primas,de este impacto y fue afectada, como evidencian algunas variables macroeconómicas.Entre ellas, que las exportaciones totales decrecieron en 30% en 2015 y en 20% a octubre de 2016; las importaciones también decrecieron registrando un déficit fiscal de -3,4% en 2014 y -6.2% en 2015. Se presentó déficit en lay se estima que en 2016, el déficit comercial supere los $us 800 millones y las Reservas Internacionales Netas están bajando a un ritmo de $us 8 millones por día en 2016.