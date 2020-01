Evo Morales: "La derecha quisiera que me muera"

"Quisiera que me muera", así aseguró Evo Morales al referirse a la oposición y los rumores que surgieron en torno a su salud cuando fue operado de la garganta a inicios del mes de abril en Cuba. El presidente aseguró que a pesar de estos malos deseos superó el mal que lo aquejaba y sigue trabajando por el país.

“Cuando estaba entrando para la operación, veo mensaje Evo ha muerto. Quisieran que muera, ustedes saben que hierba mala no muere, no vamos a morir. Porque están aplaudiendo, no soy mala hierba por si acaso”, dijo el mandatario, entre risas, en un acto realizado en Vinto en Cochabamba, según publica la web de radio Erbol.

Robert Carmona-Borjas, analista venezolano que fue asilado en Estados Unidos (EEUU), escribió en Twitter el pasado 30 de marzo, un día antes de la operación de Morales, que el presidente de Bolivia, Evo Morales había fallecido, asegurando que su fuente era la misma que reveló la muerte de Hugo Chávez.

"ÚLTIMA HORA: FALLECIÓ EL PRESIDENTE EVO MORALES EN CUBA. La Justicia Divina ha sido más efectiva que los esfuerzos democráticos regulares" (sic), puso Carmona en su perfil en esa red social.

“Quisiera que se muera Evo, que se muera nuestro proceso, pero cuando hay unidad, hagan lo que hagan, digan lo que digan, jamás va a parar nuestro proceso”, agregó Morales, que participó de la inauguración de un encuentro de mujeres indígenas.

El presidente Evo Morales retornó el 5 de abril a Bolivia después de permanecer una semana en La Habana, Cuba, y luego de descansar cerca a diez días reinició su agitada agenda de actividades por diversos lugares del país e incluso un viaje a Nueva York, donde participó de una cumbre de Naciones Unidas.

El mandatario se sometió a una cirugía en la garganta para la extracción de un nódulo benigno que le provocó una ronquera persistente desde principios de año.