La telefonista de mi oficina es lesbiana

En junio se celebró el mes del orgullo LGBT en Estados Unidos y los lunes muchos medios, como el Washington Post, publicaban imágenes de los concurridos desfiles en la explanada de los monumentos, al frente del Capitolio, en Washington D. C., en las que su multicolor simbología se imponía dominante.

Uno de estos lunes, apenas llegué a mi oficina, Mary; así se llama mi colega, se apresuró a mostrarme la edición impresa del Post y, con un tono mezcla entre burla y orgullo, me susurró: “Este fin de semana asistieron más personas que para la inauguración presidencial”, evocando la sobredimensionada controversia que el recién posesionado presidente Donald Trump generó en enero, vía Twitter, al comparar el número de asistentes a su ceremonia con la multitud que acompañó a Barack Obama en enero de 2009. Las estimaciones de la prensa decían todo lo contrario y Trump se enfrascó en su primera batalla con los medios a los que, en medio del berrinche, terminó calificando “entre los seres humanos más deshonestos de la Tierra”.

Mary es lo que podemos llamar una americana blanca, aunque en sus genes hay también algo de cubana e italiana. Está casada con una colombiana y obligada a una separación que, hasta antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, mantenía la llama de la esperanza. Ahora, ni eso tiene y en doble partida. El presidente Trump no ve con buenos ojos la unión entre personas del mismo sexo, y su cruzada antiinmigrante es marca registrada de su gestión. A Mary solo le queda el sentido del humor para minimizar el peso de la separación de su pareja, que vive en Colombia.

La herida es más profunda en otras comunidades minoritarias en las que el trabajo duro ha dejado de ser garantía de tranquilidad, para en consonancia con la Constitución de Estados Unidos, tener derecho a "la búsqueda de la felicidad". Una felicidad que no llega separada de los seres queridos, ni viviendo con el miedo de ser arrancado de su área de confort, en medio de la noche.



Todos los que hemos migrado a estas tierras compartimos ese sentimiento que ahora está a flor de piel. El hecho de "tener tus papeles" no te hace inmune a los excesos y muchos ciudadanos americanos han sido deportados erróneamente, en la premura de procesos poco compasivos, atropelladores y fríos. La agenda del muro en la frontera con México, de las deportaciones masivas, de las selectivas restricciones de ingreso a EEUU y las amenazas para terminar con programas de protección temporal de indocumentados han impreso un prematuro legado a la gestión del multimillonario empresario de bienes raíces; gestión que también será marcada por la posibilidad del impeachment o la destitución, que se maneja con relativo entusiasmo en niveles políticos ya no restringidos a la oposición, como resultado de sus posibles vínculos non sanctos con la Rusia de Putin.

Una mirada superficial a la realidad estadounidense de la era Trump permite descubrir un extremismo exacerbado. El regreso de una corriente supremacista, desde las oscuras décadas del Ku Klux Klan, en los 50 y 60, y el incremento de las llamadas auto deportaciones, que se han convertido en la única opción para muchas familias cuyos cálculos reales les excluyen de la residencia y la ciudadanía, a no ser a través de una amnistía absoluta y cada vez más lejana.