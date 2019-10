4 consejos antes de comprar carne de cerdo

Evaluar la vestimenta de los comerciantes y el color del producto son dos de las cuatro recomendaciones que la encargada de Vigilancia de Aguas y Nutrientes de la Alcaldía de La Paz, Dina Gutiérrez, dio a la población, para que tome en cuenta antes de adquirir carne de cerdo.



Verificar que las vendedoras tengan a la vista el carnet sanitario y de manipulación, vistan la indumentaria básica (barbijo, boina y mandil blanco) y tengan las manos con guantes, sin joyas ni relojes y las uñas libres de esmalte, es muy importante, según manifestó la especialista a la Agencia Municipal de Noticias (AMN).



El segundo consejo es verificar que la carne tenga un color rosado, que su superficie no sea pegajosa ni fétida, debido a que el mal olor o el color opaco de la carne determinan que ésta data de hace varios días y no es apta para el consumo.



Como tercera recomendación, se debe pedir que se realice un corte profundo en el lomo o la pierna del animal para que descarte la presencia de huevos del parásito de la triquina (parecen arroces) que causan la cisticercosis, una enfermedad mortal.



Finalmente, no debe pasar por alto es que ver que el cuero del chancho tenga el sello de la Guardia Municipal y de la Unidad de Atención de Animales (Ex – Zoonosis), mismo que garantiza que el producto procede de un matadero autorizado.



Si va a comprar pollo, Gutiérrez recordó que es importante adquirir carne refrigerada que no esté expuesta al sol. La superficie no debe ser pegajosa y el olor debe ser característico, mientras que la carne de res debe ser de color rojo vivo y debe tener una consistencia firme.