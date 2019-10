Chiquitanos se crucifican fuera de la Gobernación

La mañana de este martes, cuatro indígenas chiquitanos decidieron crucificarse en las puertas de la Gobernación de Santa Cruz. Los crucificados aseguran que la medida se masificará si es que el gobernador Rubén Costas no se reúne con ellos y atiende su plataforma de demandas, compuesta por tres puntos.



Pedro Damián Dorado, reconocido como asambleísta indígena por el TDE, indicó que la vigilia puede ingresar en una huelga de hambre si es que la mesa del diálogo no se instala en 48 horas.



“Hoy tenemos cuatro hermanos crucificados bajo la intemperie, se sumarán más, y si es que el gobernador se resiste a reunirse con nosotros vamos a ingresar en una huelga de hambre”, aseguró Dorado.



Descartan trasfondo político



El martes 29 de septiembre, el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, deslegitimó y calificó de "política" la marcha indígena chiquitana, puesto que está siendo promovida y liderada por excandidatos del Movimiento al Socialismo (MAS). Ante esta situación, Dorado rechazó estas acusaciones.



“Estas acusaciones no tienen asidero, no pueden descalificar nuestras medidas, no estamos representando un color político, estamos defendiendo los derechos de los indígenas chiquitanos”, añadió.



Un grupo de indígenas chiquitanos arribó el lunes 28 de septiembre a la ciudad de Santa Cruz, después de haber recorrido más de 300 kilómetros en 29 días desde Concepción con la intención de reunirse con el gobernador Rubén Costas y plantear sus demandas.



Plataforma de demandas chiquitanas

Dorado señaló que dentro de su plataforma de demandas se encuentra la inclusión de sus propuestas dentro de los estatutos autonómicos; la redistribución de las regalías departamentales y el respeto a la democracia indígena.