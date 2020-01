Ellos y Él…

No me diga que no entiende… ‘Ellos’ son los llamados movimientos sociales, una especie de ‘todo’ y ‘nada’; la mayoría de las veces son nadie, es decir, una masa que se adapta, amolda, muta, cambia, protesta, “toma oficinas, tierras ajenas y decisiones” (en realidad, las decisiones las toman otros). Ese ‘todo’, a veces, solo a veces, se equivoca porque las grandes mayorías armadas de palos y dinamita son ‘voluntades’ alimentadas por las cajas del Estado.Bueno, ‘esos’, es decir, ‘Ellos’, que son dueños de la voluntad y de las decisiones de ‘Él’, a quien en materia política no le pertenece ni siquiera su rodilla, le han impuesto a ‘Él’ que “debe ser candidato” de nuevo porque es único e insustituible en la marcha hacia un nuevo orden ‘plurimulti’ (ahí andan haciendo convocatorias con JPMonfort para implementar “el plan de acción para redefinir el capitalismo y erradicar la pobreza extrema antes del año 2051”, es decir, que antes de eso no piensan irse).Él es el presidente Evo Morales, que tras ser ‘sorprendido’ con la decisión de ‘Ellos’ aceptó de inmediato y se quejó por eso de tener que acatar las leyes, porque no se puede hacer mucho por sus trabas y, luego, se mandó con un discurso para quedarse 500 años; es decir, que eso del 2051 viene a ser un precalentamiento en su ‘larga marcha’ del Pachacuti, pero parece que los números no le cierran, que algo pasó entre entonces y ahora, y han avisado que recién en 2019 se definirán los mecanismos para la ‘re-re-re’ .Hábil manejador de los tiempos políticos, ‘Él’ cambió el discurso y la última vez que se refirió al futuro dejó la idea de que estaba pensando hacer ‘terapia’ de tres años para adaptarse “a su retorno al chaco”. O sea, anunció que “en una de esas” acata lo que dice la Constitución y se vuelve a Chapare a producir papaya, guineo, gualele y, claro, materia prima para lo que ya sabemos todos.“Después de 11, 12, 13, 14, 15 años termina la gestión y ahí hay que estar preparado para eso”, dijo, pero no puso cierre, es decir, ‘Él’ no ha dicho la última palabra, simplemente se le ocurrió sugerir –para alegría de un montón de ingenuos que no saben cómo enfrentar el futuro electoral, ni con él ni sin él– que todo depende de él, de su voluntad y lo que decidan ‘Ellos’, aunque no olvidemos que en noviembre dijo: “Yo no estoy preparado para irme a casa”, de manera que no esperen que esto sea definitivo.En fin, terminamos como comenzamos; ya sabemos de lo que se trata todo esto. La seguimos este año nomás (acá vamos con pasos chicos)