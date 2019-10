Ozzy Osbourne graba en La Habana documental para History Channel

El célebre cantante y compositor británico Ozzy Osbourne está en La Habana con su hijo Jack grabando un documental para The History Channel, sumándose a las estrellas que han visitado Cuba en el último año.



Durante su estancia en la capital, el músico, ganador de dos premios Grammy, estará vinculado a la filmación de un documental de History Channel, con el que viene colaborando desde hace algunos años.



Vocalista de la banda de rock Black Sabbath, John Michael Osbourne, su nombre real, llegó el pasado fin de semana para una estancia de casi siete días, dijo por su parte el sitio Cubadebate.cu.



Autor de clásicos como "See you in the other side", "I just want you", "Paranoid", "Crazy Train" y "Dreamer", el músico viajó a la isla antes de comenzar la última gira mundial del grupo bajo el nombre The End.



Nacido en Aston, un pueblo cercano a Birmingham, Osbourne de 67 años, pasó a los primeros planos como cantante de Black Sabbath, un grupo pionero del heavy metal fundado a finales de los años 60.



Osbourne se suma así a una serie de celebridades que han visitado la isla en el último año, coincidiendo con el deshielo entre La Habana y Washington, entre los que se encuentran el vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, la intérprete estadounidense Katy Perry, y los cantantes Rihanna y Usher.