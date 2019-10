La Prensa deja el impreso y afronta el desafío digital

El periódico La Prensa deja de existir en su versión impresa, hoy salió su última edición en ese formato, tras 17 años y siete meses de historia, y ahora afronta el desafío de pasar a la era digital. En su último número destaca todo el trabajo periodístico realizado en este tiempo.



"Hoy termina, pues, una rica etapa. Dejamos el soporte papel y volcamos nuestros esfuerzos hacia el mundo digital, recogiendo los desafíos que lanzan las nuevas tecnologías", expresa el matutino en una de sus páginas.



Además, destaca que en todo este recorrido "también fuimos objeto de presiones y, en algunos casos, hasta acoso por parte de los gobiernos de turno y algunos grupos de presión, que pretendían disuadirnos de mantener como principio rector de nuestro trabajo la búsqueda de la verdad". ,

En su última entrega, La Prensa habla con Carlos Mesa, expresidente y vocero de la causa marítima, quien considera que dice: "su desaparición me da nostalgia, me da pena, representa el cierre de una etapa de la que fui parte y me siento orgulloso".



El historiador y periodista destaca también que "siempre habrá un espacio, por pequeño que sea, en el periodismo impreso frente al digital y, además, hay un problema no resuelto, ¿cómo puede el periodismo digital conseguir el mismo respaldo publicitario que recibe el periodismo impreso?".,