TCP no irá a cumbre judicial y se acreditan 162 delegados

Oswaldo Valencia Alvarado fue posesionado ayer como presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y su primera decisión fue marginar a la institución que ahora lidera de la cumbre judicial, que organiza el Ministerio de Justicia. El tribuno adujo que el evento abordará decisiones que luego deberán ser estudiadas por el Tribunal Constitucional. Pese a la ausencia, el Gobierno anunció que 162 delegados fueron acreditados para asistir a la cumbre de Sucre.



Valencia había tomado la decisión hace una semana. Esperó su posesión para oficializar que el TCP no asistirá a la cumbre judicial, que se desa-rrollará el 3 y 4 de junio.



“Los resultados de esta cumbre pueden generar modificaciones no solo a las normas constitucionales, sino también legales o en otro caso creación de otras normas, las cuales pueden llegar a ser sometidas a procedimientos o consultas, por esa razón decidimos que el Tribunal Constitucional no participará del evento”, anunció Valencia.



La excusa del TCP

El tribuno explicó que esta decisión fue adoptada en la última sesión plenaria y a él se encomendó el anuncio de la determinación. Sin embargo, resaltó la importancia del evento, que fue criticado por otras instituciones del Órgano Judicial.



La ministra de Justicia, Virginia Velasco, anunció que sectores sociales e instituciones públicas pidieron la eliminación de la elección por voto popular de altas autoridades del Órgano Judicial. Esto implica la reforma de cuatro artículos de la Constitución. Empero, mineros y campesinos piden que se mantenga el sistema y exigieron mejorar el proceso de preselección de candidatos, que se desarrolla en el Legislativo.



Al respecto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, desconfió de las conclusiones que lanzará la cumbre que, a su parecer, serán políticas. Aún así, dijo, que el Supremo presentará sus propuestas en la cita.



“Tenemos propuestas técnicas y jurídicas, que son aplicables para la reforma judicial. Nuestras propuestas no son políticas, como las del Ministerio de Justicia. Quiero recalcar que eliminar la elección por voto popular de altas autoridades del Órgano Judicial sería volver a la dictadura y al neoliberalismo”, expresó Mamani.



Sobre el tema, el diputado oficialista Víctor Borda pidió al TCP?revisar su posición e ingresar a la cumbre judicial. “Es una institución de la cual se necesita sus propuestas, deberían revisar su posición y asistir al evento”, reclamó.



En la cumbre judicial, según Velasco, debatirán 162 delegados de sectores e instituciones sobre seis ejes temáticos