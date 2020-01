Vecinos estarán en vigilia por el 'caso dron'

La dirigencia vecinal, a la cabeza de Omar Rivera, estarán en vigilia esta mañana aguardando la declaración del ex oficial de Defensa Ciudadana, José Canudas, quien hoy deberá ir ante un juez cautelar en el marco de las investigaciones por la compra de un centro de monitoreo móvil para la Policía Cruceña.



Según Rivera, las autoridades no le dan una información precisa sobre este caso. Una prueba de ella es que hoy no saben con claridad si el exsecrtario debe estar frente al fiscal o ante el juez, por lo tanto, ellos están a la expectativa. A su vez pidió transparencia en este proceso, pues dijo que quieren que los jueves actúen correctamente y defiendan los intereses del pueblo.



Los vecinos piden que la comuna recupere los Bs 3,7 millones que demandó la compra de este centro de monitoreo, que la Policía devolvió, para que con ese dinero se compre al menos 20 vehículos nuevos para que sirvan para la seguridad ciudadana.