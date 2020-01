El ‘vice’ ordena descuentos a los que faltaron a la interpelación

El vicepresidente Álvaro García Linera ordenó la noche del sábado el descuento por planillas a los cinco asambleístas interpelantes del ministro de Obras Públicas que no asistieron a la sesión del sábado y los llamó “flojos”.



Por su parte, el diputado Tomás Monasterio dijo que no existe ningún argumento jurídico para que procedan a hacer descuentos, pero que no va a pelear el sueldo ni va a discutir con un “falso licenciado”. Agregó que tomó su semana regional porque encara una denuncia medioambiental por el desmonte de 6,8 has a orillas del río Surutú