HSBC recorta su planilla y se va de Brasil y Turquía

El HSBC británico, el mayor banco de Europa por activos, anunció hoy una masiva reestructuración global que contempla un aumento de su presencia en Asia, la salida casi total de Brasil y Turquía y el recorte de unos 50.000 empleos para 2017 a fin de reducir costes.



La cesión de sus actividades busca reducir gastos



En un anuncio hecho en Hong Kong, donde se fundó en 1865, y en Londres, donde actualmente tiene su sede, la entidad dirigida por Stuart Gulliver precisó su objetivo de lograr un ahorro anual de 5.000 millones de dólares para restablecer el crecimiento.



Con la meta de mejorar su rendimiento, el banco busca reducir su tamaño global, vendiendo la mayoría de sus operaciones en Turquía y Brasil, donde no tiene entidad para competir con sus rivales.



La marcha de Turquía y Brasil -donde posiblemente mantenga los servicios a sus mejores clientes- supondrá unos 25.000 despidos, que se suman a otros 25.000 en otros países (8.000 en el Reino Unido), de una plantilla de unas 260.000 personas.



"Debemos reconocer que el mundo está cambiando y nosotros debemos cambiar con él", declaró Gulliver al confirmar la "significativa reforma" del negocio.



Los despidos anunciados hoy, que se intentará sean bajas voluntarias y recolocaciones, se suman a los 40.000 ya aplicados por el banco entre 2011, cuando Gulliver asumió las riendas, y 2013, que no consiguieron arrojar los objetivos de rentabilidad esperados.



El Banco acusado por lavado de dinero



El HSBC ha sido acusado en los últimos años de lavado de dinero, manipulación de los tipos de interés interbancarios y los mercados de divisas y la venta indebida de productos financieros.



El pasado jueves, su filial suiza acordó pagar 40 millones de francos (43 millones de dólares) a las autoridades de ese país para que archiven una investigación penal sobre sus servicios a presuntos evasores de impuestos y criminales con cuentas opacas, revelados por el exempleado Hervé Falciani.



Las medidas anunciadas hoy persiguen recobrar la confianza de los inversores después de los escándalos de los últimos tiempos y de que la empresa no haya ofrecido el rendimiento esperado.



Los inversores juzgaron hoy de entrada que estas medidas eran predecibles, y las acciones del banco tendían a la baja en la Bolsa de Londres, situándose en 613,40 peniques a media mañana, un 0,98 % menos.