11 consejos del hombre más rico de China

Jack Ma es el hombre más rico de China, según la revista Forbes. Su fortuna la debe a ser el fundador y presidente del Grupo Alibaba, un consorcio privado con sede dedicado al comercio electrónico en Internet.



Ma, que en un principio parecía destinado al fracaso, logró darle un giro a su suerte y pasar de ser un profesor de inglés a convertirse en un exitoso empresario en China.



Aquí te presentamos 12 consejos que da a los emprendedores:



1. Procura que a tus empleados les dé gusto ir a trabajar.



2. Si gastas todo tu tiempo en el trabajo, tarde o temprano te arrepentirás.



3. El único fracaso es dejar de luchar.



4. Tu actitud hacia el trabajo y las decisiones que tomas son más importantes que tu capacidad.



5. Si tu contrincante es menos grande o más débil que tú, de todas formas tienes que tratarlo como igual. Al mismo tiempo, si tu contrincante es más grande que tú, no debes tener miedo.



6. La competencia es como un juego de ajedrez. Si perdiste siempre podrás jugar otra ronda. Pelear no es necesario.



7. Solamente los tontos utilizan la boca para hablar. Una persona inteligente habla con la cabeza; una persona sabia, con el corazón.



8. Si te deprimes frecuentemente y te quejas de la vida, esto se vuelve parecido al alcoholismo; cuanto más bebes, peor se vuelve. Las personas exitosas no se quejan todo el tiempo.



9. Los clientes son número uno. Número dos, los empleados. Y sólo después, bajo el número tres, los accionistas.





10. Si hoy está complicado y sufres, mañana va a ser peor, pero pasado mañana todo va a estar excelente.



11. Busca como socio a alguien que complemente tus propias habilidades. No necesariamente necesitas a alguien exitoso.