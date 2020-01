Corte de la 'U' espera dar resultados hasta las 18:00

La Corte Electoral Permanente (CEP) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno continúa con el cómputo de votos en el Paraninfo Universitario, bajo estricto control de seguridad. El presidente del órgano electoral, Róger Guzmán, estima que hasta las 18:00 de hoy tendrán los resultados finales de las elecciones de rector y vicerrector, que se llevaron a cabo este martes 13.



Según Guzmán, hasta las 10:00 de hoy se leyó el 80% de las actas y adelantó que esperan las actas de las provincias para completar el trabajo.



Indicó que por responsabilidad no puede adelantar quién ocupa el primero y el segundo lugar en el conteo de votos; sin embargo,se sabe que la fórmula Unidos, del binomio Saúl Rosas-Osvaldo Ulloa obtuvo la mayor votación en docentes.



Tampoco descartó que haya una segunda vuelta, pero esta posibilidad ya es un hecho, de acuerdo con los datos preliminares. Lo que aún no se sabe es con quién irá Rosas a la segunda vuelta: o con Miguel Cadima, de Cambio Real, o con Waldo López, de Primero la Gabriel.



Actas anuladas

?

El titular de la corte dijo que se anulará el 3% de las actas porque no tenían las tres firmas de los jurados electorales, tal como establece la norma electoral. Dijo que hay actas donde solo aparece una firma y otras, dos.



Mientras tanto, el candidato Saúl Rosas recibió el apoyo de algunos decanos, jefes de carrera electos y estudiantes.



En conferencia de prensa en su casa de campaña, el candidato dijo que, según los resultados preliminares, él va primero en el conteo de votos.