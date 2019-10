Sustraen documentos de la Caja Nacional de Salud

La Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció que funcionarios de la Caja Nacional de Salud sacaron documentación importante que serviría como prueba de la corrupción en esa institución.



"Lo que hemos podido verificar es que la noche del martes, personal de la Caja Nacional se ha dado la tarea de sacar documentación, incluyendo el director administrativo, pese a que el gerente de la Caja instruyó que no se dejara entrar a nadie", denunció la autoridad.



Afirmó que se hará la acusación formal por sustracción de documentos a los funcionarios que intentaron perjudicar la intervención. Garantizó que pese a este intento de obstaculizar la investigación, se continuará con la misma.



"No crean que porque se están llevando los documentos no vamos a hacer nada o no tenemos cómo trabajar. Vamos a denunciar porque hemos identificado a las personas. Estamos defendiendo los derechos de los asegurados", resaltó la Ministra.



Dentro de las irregularidades evidenciadas se encuentra la excesiva contratación de personal administrativo, la pérdida de 40 terrenos y la deficiente ejecución presupuestaria.