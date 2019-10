Huelga en Santa Cruz por veda a candidatos

Mientras el exdiputado del MAS y excandidato a alcalde en Montero, Edwin Tupa, inició ayer una huelga de hambre en rechazo a la circular 071 que prohíbe a los legisladores de la gestión 2010-2015 pugnar a cargos en municipios, los disidentes masistas de Cochabamba, Oruro y Potosí anuncian el inicio de medidas de protestas.



Entretanto, el titular del Senado, Eugenio Rojas, afirmó que, además de los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es responsable para que el 43% de los candidatos inscritos haya sufrido la inhabilitación.

Tupa, el candidato a segundo concejal titular por Alianza Solidaria Popular (ASIP), Johnny Huanca, y Concepción Flores, que pugna a la tercera concejalía por ese bloque junto a otras dos personas, instalaron el piquete de huelga en las puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED) para exigir la anulación de la circular por considerar que vulnera los derechos de los exparlamentarios; además, anuncian que hoy iniciarán un bloqueo de la carretera en Montero. Se prevé que el cierre de esa vía sea en el puente Piraí y al ingreso a la comuna montereña.



Sobre el anuncio de medidas de protestas por las inhabilitaciones, el presidente del TED, Elogio Núñez, anunció que remitirán las demandas a su ente matriz para que sean resueltas en esa instancia donde se aprobó dicha circular.



En Oruro también hay descontento por el veto que sufrió la candidatura del disidente masista y exdiputado, Ever Moya. El ahora exaspirante al sillón edil de Oruro ya impugnó la resolución del TED y anunció que hoy los sectores sociales definirán si instalan una huelga de hambre o realizan otras medidas de protestas, y aclaró que, por ahora, no analizan la posibilidad de reemplazar su postulación.



Similar situación se registra en Potosí, pues el exsenador masista que fue inhabilitado como candidato a la comuna potosina, Eduardo Maldonado, espera que el Tribunal de Justicia fije audiencia para resolver el amparo constitucional que presentó a fin de allanar el camino para su candidatura.

Tras la presentación de ese recurso, se levantó el piquete de huelga que iniciaron cuatro personas y se empezó con otra estrategia. El activista de Poder Popular Juan Gutiérrez explicó que se decidió que Maldonado lidere la campaña electoral para promover la plancha de candidatos mientras se resuelve el lío en la justicia.



Se conoció que en Cochabamba, la audiencia que estaba programada para hoy por el amparo que presentó la exdiputada disidente del MAS, Rebeca Delgado, que aspiraba a la comuna de Cercado, se suspendió porque las autoridades judiciales pidieron que adjunten otros documentos.



Cívico pide renuncia

A?las críticas por las inhabilitaciones de exdiputados también se suma el líder cívico de Santa Cruz, Fernando Castedo, y afirmó que ante la incapacidad de los vocales para administrar de manera transparente y objetiva un proceso eleccionario deben de renunciar. El candidato a la reelección en la Gobernación, Rubén Costas, opinó que dicha circular no solo perjudica a los posibles adversarios del MAS, sino que el daño mayor es al sistema democrático del país porque coarta la participación de las ex autoridades nacionales