La Guardia mejora su rostro y habrá inversión

El municipio de La Guardia mejoró su aspecto y se ha vuelto más atractivo para los visitantes. Su ingreso principal ya no está lleno de baches, sus calles están más limpias y la producción de cítricos se ha convertido en una de sus principales ofertas para los turistas durante esta época.



A eso se suman nuevas inversiones que anuncia el alcalde Jorge Morales, sobre todo en salud y educación, con la ayuda del Gobierno nacional, lo cual -según dice la autoridad- al parecer generó malestar en el Gobierno Departamental de Santa Cruz.



Morales, que inició su nueva gestión el año pasado, tras una larga pugna política en el municipio, explicó que como los 10 camiones de limpieza que recibió de la anterior gestión tenían desperfectos, tuvo que alquilar otros cinco para que recojan la basura, mientras se arregló la maquinaria municipal.



"Empezamos a limpiar las calles, el derecho de vía de la avenida principal, los canales de drenaje que estaban con arena y basura", declaró a EL DEBER.



En cuanto a la pavimentación del ingreso a La Guardia, Morales dijo haberse "cansado", junto con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), de pedir a la Gobernación de Santa Cruz que financie el proyecto de diseño final para el resellado de toda la doble vía, incluyendo la señalización horizontal y vertical, además de semáforos. "El secretario de Obras Públicas, Hugo Sosa, me garantizó que lo iba a aprobar, pero no lo hizo, no sé si será porque recibí el cheque de Evo Morales, no sé por qué sera, pero prácticamente me mintió políticamente", se quejó el alcalde.



A raíz de eso, Morales envió una carta a la ABC para que el municipio de La Guardia haga una preinversión de $us 150.000, previo trámite ante el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de que la ABC pueda conseguir un financiamiento adicional de $us 3,5 millones para resellar toda la vía.



Morales también destacó los arreglos de jardinería que se hicieron y la ejecución del POA 2015 que tuvo que ser reformulado porque, según dijo, la anterior gestión sobredimensionó la asignación de presupuesto a ciertas obras, por lo que a la hora de ejecutarlas el dinero no alcanzaba.



En cuanto a las obras financiadas por el Gobierno nacional, el alcalde explicó que ya se inauguró un módulo educativo y otro está a punto de abrirse, así como un mercado que será entregado en dos meses. Lamentó que un tercer módulo educativo se haya paralizado por la disolución del contrato por falta de fiscalización en la anterior gestión.



Morales adelantó que el municipio está elaborando un proyecto de hospital de segundo nivel, con 120 camas y equipos, que será ejecutado con el financiamiento del programa "Bolivia cambia, Evo cumple" por un monto de $us 13,5 millones. El proyecto a diseño final estará listo a fines de junio.



Con el mismo programa también se construirá un coliseo para 5.000 personas en el kilómetro 9 y un módulo educativo en la urbanización Cumbre de las Américas, además de otros dos colegios financiados por el grupo empresarial La Fuente.



En este municipio, también se pueden apreciar otros emprendimientos privados como el restaurante La Pascana Guardieña, ubicado al frente de la plaza principal, y que se ha convertido en uno de los principales referentes de la gastronomía del lugar.



A lo largo de la carretera, un sinfín de vendedoras de cítricos, típicos de la época previa al invierno, ofrecen todo tipo de frutas, además de productos hecho a base de miel producida en la zona.