Acción de Nintendo sube por el efecto Pokémon Go

La acción del grupo Nintendo ganó casi un 16% este jueves al cierre de la bolsa de Tokio, impulsada por la locura generada por su nuevo juego para celulares Pokemon Go.



Nintendo terminó la sesión en alza de 15,89%, a 25.300 yenes (unos 239 dólares), tras haber llegado a subir hasta casi 19% durante la tarde.



Los valores de Nintendo se dispararon un 76% desde el cierre del miércoles 6 de julio, justo antes del lanzamiento de Pokemon Go en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.



Desde entonces, el entusiasmo internacional por este juego de "monstruos de bolsillo" que invaden el mundo real visto a través de las pantallas de los teléfonos móviles.



Aunque Nintendo no es el diseñador directo del videojuego, los inversores estiman que este interés dará un fuerte impulso a la casa matriz de Mario y Pikachu.



Pokemon Go ha sido desarrollado por The Pokemon Company -filial de Nintendo- y el estudio Niantic, creado por Google.



El juego usa el sistema de localización satelital de los "smartphones" y utiliza las posibilidades de sus cámaras fotográficas para ubicar a los monstruos en lugares del mundo real, desafiando a los jugadores a capturar y entrenar a esas criaturas para el combate.