Un cambio de hábitos y de actitud lo hará progresar

La vida real no tiene borrón y cuenta nueva, pero el comienzo de año es un muy buen pretexto para cambiar nuestros malos hábitos y proponerse a progresar en 2017. EL DEBER consultó a sicólogos, médicos, activistas y economistas qué debemos hacer para ser más felices en el año que comienza. Le propusimos temas y les pedimos que escojan el consejo más simple, esa idea pequeñita que sirva de mecha para iniciar una revolución en nuestras vidas.



Evaluar es vital. En eso coinciden la sicóloga Marion Schulmeyer y el economista Sangduck Lee. Saber lo que se hizo bien y mal en los últimos tres años ayudará a no repetir errores.

Pero hay que evaluar desde el optimismo, no quedarse en el error, sino como lo explica Schulmeyer, ponerse metas, saber qué se quiere en salud, familia, amor, educación, economía o relacionamiento con la sociedad y el entorno. Cuando se tenga eso en claro, hay que dividirlo en pequeñas metas que se puedan cumplir. Así lo dice la sicóloga clínica Gabriela Urquizu. Eso sí, abandone la mentalidad cortoplacista. No hay fórmulas mágicas, no ganará la lotería y para volverse próspero, según Lee, hay que tener metas a corto plazo (un año), mediano (tres ) y largo plazo (cinco).



Sin una buena salud nada es posible. El médico internista Javier Aguilar recomienda cuidarse de las enfermedades silenciosas: la diabetes, hipertensión y la obesidad. Propóngase bajar 10 kilos. Eso mejorará considerablemente su salud. Comience por caminar 30 minutos al día a buen ritmo, a aplicar la regla del uno: un solo pan, una sola porción de arroz, no papas fritas.

Quiera su ciudad y el medioambiente. Involúcrese, sugiere Lorena Kempff, de la Fundación Noel Kempff Mercado. Asegura que si no somos ciudadanos activos, los latigazos de la naturaleza seguirán azotando nuestras vidas.



Y quiera a su ciudad. José Antonio Prado, del Cedure y Revolución Jigote, recuerda que todos estamos en el mismo barco y no hay salvavidas para nadie: o naufragamos todos o navegamos. No importa si es ciudadano, empresa o autoridad, todos tenemos que hacer lo que nos corresponde: Debemos reconocer que nuestra conducta individual al conducir, al festejar, al trabajar, es un reflejo de lo que son y hacen nuestras autoridades. Y de lo que son y hacen nuestros hijos”. No somos islas