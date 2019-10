Francia reconoce por vez primera el sexo 'neutro'

Una persona considerada hombre desde su nacimiento pero que nació sin genitales masculinos claramente definidos ha obtenido por primera vez en Francia que se le registre en los documentos oficiales con un sexo neutro, informaron hoy los medios franceses.



El demandante, según el diario "20 minutes", consiguió el pasado 20 de agosto que el Tribunal de Gran Instancia de Tours, en el norte del país, obtuviera un cambio en su acta de nacimiento.



"El sexo que se le asignó aparece como una pura ficción (...) impuesta durante toda su vida. No se trata de reconocer la existencia de un "tercer sexo", sino de constatar la imposibilidad de encasillar al interesado en tal o cual sexo", indica el magistrado en su dictamen.



Esa persona, de 64 años de edad, nació según su médico con "una vagina rudimentaria", "un micropene", pero sin testículos.



El afectado relata al diario que empezó a ser consciente de sus diferencias en la adolescencia: "Me di cuenta de que no era un chico. No tenía barba, mis músculos no se desarrollaban. Al mismo tiempo, me resultaba imposible creer que me iba a convertir en una mujer. Me bastaba mirarme en el espejo para saberlo".



Esa persona, casada y con un hijo adoptado, ha querido permanecer en el anonimato, pero asegura que con esta victoria judicial, que va ser recurrida por la Fiscalía, siente que "por primera vez" la sociedad le reconoce tal y como es.

