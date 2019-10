Un hombre armado con un machete, provocó pánico en el aeropuerto

El viernes por la noche al atacar a varios agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, siglas en inglés), informaron autoridades locales.Un policía de servicio en el aeropuerto disparó tres tiros al atacante, un hombre de 63 años identificado como Richard White, que fue trasladado "inconsciente" a un hospital local, informó en rueda de prensa el alguacil de la parroquia de Jefferson, Newell Normand.



White, un taxista al parecer sin graves antecedentes penales,

roció a dos agentes de la TSA con insecticida para avispas y después hirió a otra agente con un machete en un control de seguridad del aeródromo.



Un policía de servicio en el aeropuerto le redujo con tres

disparos dejándolo "inconsciente". La agente a la que cortó con el machete tiene heridas menores y no corre peligro, según explicó la TSA en un comunicado. Una de las balas del policía rozó a uno de los pasajeros, mientras que otros se hirieron al intentar ponerse a salvo en medio del caos.



El incidente provocó el pánico en el aeropuerto, que cerró

durante 20 minutos, así como un amplio despliegue policial.

Del atacante sólo ha trascendido que es un conductor de taxi al

parecer sin graves antecedentes criminales y que no tenía billetes

para viajar desde el aeropuerto.



Las autoridades consideran por el momento que White no tenía

conexión con nadie en el aeródromo.

"La situación en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong está

bajo control y el aeródromo es seguro. No hay ninguna amenaza

pública en este momento, y el aeropuerto está retomando sus

operaciones habituales", dijo en un comunicado el alcalde de Nueva

Orleans, Mitch Landrieu.



"Los agentes de la TSA, los policías y el personal del aeropuerto

actuaron rápidamente para detener al atacante. Nuestros pensamientos están con los agentes heridos, a quienes deseamos una recuperación rápida y completa", añadió. EFE