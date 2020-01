Privados analizarán en septiembre si se debe pagar el doble aguinaldo

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, dijo que este sector analizará recién en septiembre si corresponde el pago del segundo aguinaldo, luego analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).



"Tenemos que esperar hasta septiembre, ver qué es lo que sucede con los sectores (productivos) y ver cómo responde la economía nacional", dijo Nostas.



El doble aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" es un beneficio que se paga a los trabajadores activos, públicos y privados todos los años en los que el crecimiento del PIB esté por encima del 4,5 %.



"El pago del doble aguinaldo no es el adecuado, porque la medición del PIB no es el adecuado y no refleja la realidad del país", consideró el titular de la CEPB, que remarcó que algunos sectores productivos crecen por debajo del 4,5 %.



Para Maclovio Choque, vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) ese es un plazo más sensato para tener una mejor radiografía de la economía nacional.



“No se puede alegremente adelantar y asegurar que ya se pagará el doble aguinaldo. Nuestro sector es el que menos creció y eso se debe tomar en cuenta”, indicó Choque.



Cabe recordar que el presidente Juan Evo Morales adelantó que de acuerdo con los datos del primer trimestre la economía del país en esta gestión crecerá por encima del 4,5%, por lo que aseguró que este benefició está garantizado.