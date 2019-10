Gobierno mantendrá a trabajadores de Enatex

Esta tarde se reinicia el diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), desde las 15.00. El Gobierno propondrá en ese encuentro mantener la estabilidad laboral a los empleados de Enatex bajo una nueva empresa que se denominará Senatex, pero les pedirá que durante un tiempo prudencial su régimen laboral no será la Ley General del Trabajo, sino la del Estatuto del Funcionario Público.



Sin embargo, anoche tras la negociación, el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, estableció que “se vela porque 180 trabajadores de Enatex estén amparados bajo la Ley General del Trabajo, el vicepresidente se comprometió a hacer estudios técnicos para lograrlo y si hay esa disposición, buscamos la abrogación de ese decreto supremo y esperamos que este domingo nos respondan tras el análisis que hará el Gobierno si es factible o no”.



En la negociación de ayer, se estableció que se podría mantener la estabilidad laboral de los empleados de la industria que aún no renunciaron, pero bajo una nueva figura, Senatex, confirmó esta mañana el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el programa El Pueblo Es Noticia, que se transmite por los medios estatales.



“No se discute sobre Enatex porque es insostenible. Vemos Senatex, el tema de fondo es el régimen laboral, crear esta nueva empresa bajo la Ley General del Trabajo, o como propusimos, que sea un régimen transitorio, que se acoja a la Ley del Estatuto del Funcionario Público, pero insisto de forma transitoria, entre tanto, Senatex se consolida, es sostenible y genera ingresos”.



Complementó que el momento en que se certifique que Senatex, “con el número de obreros que sean necesarios, genere ingreso, proudzca con excedentes, entonces aplicamos la Ley General del Trabajo. Porque si partimos con un Senatex al que se le aplica esta norma, solamente por los beneficios sociales y un conjunto de costos, evitará que pueda despegar, y eso provocaría que se hunda y nos es razonable que estemos cerrando Enatex y tengamos que hacer lo mismo con Senatex sin haber impulsado esta iniciativa”. El Ministro admitió que ese será el debate central de esta tarde.



El Gobierno plantea que el escenario transitorio es el mejor escenario, “que además obliga a ser muy responsable, rigurosamente responsable, en cuanto a la cantidad de obreros con los que contarás, en cuanto a las destrezas de ese personal, a la plnta administrativa, tendrás que ver mercados. Es un servicio y habrá algunas empresas textileras que no cuentan con la tecnología de Senatex y contratarán sus servicios. Eso exige un paréntesis en cuanto a la aplicación de la Ley General del Trabajo en aras de que despegue esto, en un plazo breve para darle sostenibilidad y para aplicar los beneficios constitucionales”.