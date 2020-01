Evo anuncia que la reunión con Chile será el 25 de julio en Santa Cruz

Bolivia ayer pasó de los discursos a los hechos, como lo pidió Chile el lunes. El presidente Evo Morales anunció en una entrevista televisiva que el diálogo se realizará el 25 de julio en Santa Cruz.

"Yo siento ante la opinión pública mundial que nosotros pedimos que se retome el diálogo, recién nos aceptan, tengo información de que ya concertaron con el canciller, entre cancilleres, va a ser el 25 de julio en Santa Cruz, está totalmente confirmado", reveló en entrevista con el programa No Mentirás de la red PAT.

En la mañana, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, le propuso a su par chileno, Heraldo Muñoz, reactivar las reuniones de la Comisión Permanente de Frontera. De esta forma, el canciller boliviano respondía a su colega mapochino, que el día anterior había pedido pasar de los discursos a los hechos y fijar fecha y lugar para retomar las discusiones en esta comisión.

“El Gobierno boliviano hizo entrega de una comunicación oficial al cónsul general de Chile en la que invita a su Gobierno a trabajar en un diálogo fructífero para lograr acuerdos que establezcan procedimientos y protocolos bilaterales dirigidos a la solución de incidentes fronterizos”, dijo Huanacuni ayer en una conferencia de prensa.

De qué se hablará

Según el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, con Chile hay que discutir el tema de la lucha contra los ilícitos. Para ello cree que es necesaria la coordinación entre ambos Estados en sus fuerzas represivas, coercitivas; afinar la lucha contra el contrabando, muy importante para Bolivia; interdicción al narcotráfico y tráfico de armas. El segundo eje de discusión debería estar dominado por el tema aduanero, el tercero por el migratorio, el cuarto por la seguridad de las fronteras, que incluya la desactivación de minas antipersonales, seguridad en el control de patrullaje e intercambio de información. El quinto punto es la coordinación en emergencias y desastres naturales.



Al otro lado de los Andes

Cuando se esperaba una respuesta afirmativa de parte de Muñoz, el canciller trasandino dejó de lado la seguridad con la que había pedido lugar y fecha el día anterior. A través de su cuenta en Twitter, calificó como ‘positivo’ que Bolivia haya aceptado la invitación de Chile para reunirse y aseguró que hay dos fechas disponibles en julio y se acordará la ciudad donde se llevará a cabo el encuentro.



Entre marzo y julio, dos incidentes fronterizos mantuvieron enfrentadas a la diplomacia de Bolivia y Chile. El 19 de marzo, un grupo de carabineros detuvo y redujo a un grupo de siete aduaneros y dos militares bolivianos que perseguía a un camión con contrabando. Los funcionarios bolivianos fueron encarcelados, acusados de tres delitos -entre ellos robo agravado- y condenados a tres años y un día de prisión luego de permanecer presos por 101 días. La sentencia fue condonada a cambio de la expulsión del país y el pago de una multa de casi $us 50.000. El viernes de la última semana, dos carabineros mapochinos fueron sorprendidos por una patrulla de la Policía de frontera, que los detuvo y los trasladó a Uyuni. 50 horas después habían sido restituidos.



Este hecho, que no se haya judicializado el paso ilegal de frontera y el porte de armas sin autorización, llamó la atención de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Así lo afirmó el lunes su titular, Hugo Dolmestch, que ayer recibió una respuesta del presidente Evo Morales desde su microblog en Twitter. “Justicia chilena considera raro que no se enjuicie a carabineros; hace injusticia por orden de su Gobierno. ¿Querían juicio a sus hermanos?”, se preguntó Evo.



El vicepresidente, Álvaro García Linera, también se refirió al tema y aseguró que Bolivia demostró a su vecino que se comporta como un país democrático y respetuoso de la normativa internacional.



Para el vicepresidente, el incidente de los nueve fue utilizado por Chile para tratar de dar un escarmiento a Bolivia, pese a que es un hecho común, que se sucede con frecuencia en las fronteras con Brasil, Argentina y Perú, pero que nunca llegan a los mismos extremos.

“Eso quería hacer Chile con Bolivia y les salió mal, porque el mundo entero se enteró de que hay un Estado abusivo e irrespetuoso de los acuerdos internacionales y en vez de ganar, perdió. Y el día domingo ha vuelto a perder, porque le hemos enseñado cómo se opera en estos casos”, sustentó.



En este sentido, el pedido de Muñoz, según García Linera, es una muestra de que Chile se vio obligado a sumarse a la iniciativa boliviana de convocar al Comité de Frontera para establecer los protocolos necesarios para resolver este tipo de incidentes.

Según informó Huanacuni, el Comité de Frontera fue creado en 1998 como una forma de coordinación entre instituciones de ambos países. En este participan la Policía boliviana, Carabineros de Chile, la aduana de ambos países y las entidades encargadas de realizar los controles fitosanitarios.



Esta será la primera reunión bilateral entre Bolivia y Chile desde que las negociaciones de la agenda de los 13 puntos quedaran truncas por las desavenencias entre Evo Morales y el expresidente chileno Sebastián Piñera