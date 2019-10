Bellott y Valverde unen sus talentos en las tablas

Tu me manquez es la obra con la que el cineasta Rodrigo Bellott debutará como dramaturgo y como director de teatro, entre marzo y abril. El cruceño, que ha rodado una docena de películas, entre las que figuran Dependencia Sexual y ¿Quién mató a la llamita blanca?, puso sus ojos en Carlos Valverde y en Fernando Barbosa para los roles protagónicos de su primera producción teatral, que se estrenará en la Casa de la Cultura. Carlos Rocabado será el productor de la obra.



El texto fue desarrollado inicialmente para Excepciones: 12 reglas de amor, una obra dirigida por Eduardo Calla, en la que participaron 12 dramaturgos de todo el país. Pero la propuesta, que estaba originalmente pensada para 15 minutos, fue trabajada para poder montar un espectáculo de una hora de duración, con 40 personas sobre el escenario, entre actores, bailarines y músicos.



“Es una historia bastante universal, en la que un padre empieza a conocer a su hijo a través de sus amigos de las redes sociales. Es muy contemporánea, muy actual”, explica el cineasta, que hizo carrera como actor junto a los elencos Casateatro y Teatro de los Andes.



Además de la trama, Bellott espera sorprender con su técnica, ya que Barbosa actuará vía Skype –en tiempo real- desde Montreal, donde reside desde hace siete años. “Siento como si fuera mi Dependencia Sexual en teatro, por la complejidad logística, lo fuerte y arriesgado del contenido y el uso de nuevas tecnologías”, puntualiza.

La puesta en escena contará con el diseño coreográfico de Diego Guantay, con los arreglos de Marvin Montes y la participación de los músicos de la Camerata del Oriente.



Sobre la obra

Jorge (Valverde), un hombre exitoso de cincuenta y tantos años, empieza a conocer a su hijo único a través del contenido de su laptop, que está nutrido de poemas, música, cartas inconclusas y largas conversaciones entre 789_Fenix y GuardiandelHielo23. Jorge encontrará las respuestas a sus preguntas, a su dolor, a su confusión y a su impotencia al conocer, vía Skype, a GuardiandelHielo23.



“Es una propuesta nueva, que conlleva un gran desafío en el aspecto técnico”, opina Barbosa. Valverde, por su parte, se siente ‘como pez en el agua’ con el drama. “Con Rodrigo hubiera querido trabajar sin que me dé un papel protagónico.



La obra es muy fuerte y cuestionadora, pero a la vez es muy tierna… ya la leí unas 10 veces. Voy a trabajar en la construcción del personaje, sugiriendo cosas muy mías”, indicó el periodista, que recientemente presentó su monólogo Y qué!!. Los ensayos de Tu me manquez empezarán el 15 de este mes, y las expectativas son altas. Todo pinta que será un buen año para el teatro nacional