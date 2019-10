Guns N' Roses confirma concierto en Colombia

La legendaria banda norteamericana de rock Guns N" Roses realizará un concierto en la ciudad colombiana de Medellín el próximo 23 de noviembre, confirmaron los empresarios encargados de la organización del evento.



La agrupación anunció la gira latinoamericana Not in this Lifetime Tour, que iniciará en Perú, y pasará después por Chile, Argentina y Brasil, para cerrar con conciertos en Colombia y Costa Rica.



La banda regresará al país con su formación original, esta vez al Estadio Atanasio Girardot, de Medellín, después de 24 años de haberse presentado en Bogotá el 29 de noviembre de 1992.



Los integrantes de la agrupación original Axl Rose, Slash, Duff McKagan y Dizzy Reed, que se habían separado por disputas internas hace 23 años, se reunieron nuevamente en abril de este año.



El grupo musical, que se formó en 1985, tuvo un gran éxito comercial con el lanzamiento de su disco Appetite for Destruction en 1987, cuando se convirtió en el álbum debut mejor vendido de la historia del Rock con 30 millones de copias a nivel mundial.