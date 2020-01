Reguetón y música urbana mandan en Spotify

En su momento fue una especie de subcultura, hoy es un género que domina más de medio mundo y parece no conformarse con eso. El reguetón, un tipo de música cuyos orígenes emanan del reggae, con el tiempo fue alejándose más del ritmo jamaiquino para evolucionar y fusionarse con toda clase de sonidos.

Como consecuencia de las variantes sonoras que produjo el reguetón surge el género urbano. Aunque para algunos se trata simplemente de un cambio de etiquetas, en sitios especializados, como la cadena HTV, tienen bien claro que son dos cosas diferentes. Así, por ejemplo, no importa con cuántos ritmos se fusione, lo que hacen Nicky Jam, Wisin y J Balvin es reguetón, mientras que lo de Nacho y Maluma es música urbana (más de una vez el colombiano, de 23 años, ha aclarado que lo suyo es pop urbano).

Spotify también la tiene clara. La plataforma de reproducción de música vía streaming es una referencia ineludible para saber lo que escucha la gente. En el caso de Bolivia, el reguetón y el urbano son los reyes del ranking en la actualidad.

Si uno echa un vistazo al top 50 de esta semana verá que a la cabeza está Maluma, con Felices los 4. Luego vienen J Balvin, con Mi gente; Danny Ocean, que figura con Me rehúso; Manuel Turizo, que aparece con Una lady como tú, y Wisin, con Escápate conmigo. Si uno mira más abajo se encuentra con Báilame, de Nacho; Besándote, de Piso 21; y (como no) el éxito del año, Despacito, de Luis Fonsi junto con un referente del reguetón en el mundo, Daddy Yankee. En el puesto 28 aparece el único boliviano del top 50, Bonny Lovy y su Noche en Hawaii.

Lo que ocurre en Bolivia no se aleja de las tendencias en otros países del continente. Prácticamente las mismas canciones son las dueñas del ranking de Spotify en Argentina, Chile, Colombia y México.

Entenderle al negocio

Más de uno coincide en que las preferencias de los bolivianos son un indicador de lo que pasa en toda la región.

Carlos Roca, productor general de Radio Activa, está convencido de que el pop de hoy es la música urbana. El programador de la estación local señala las razones por las que considera que estos géneros se han convertido en adictivos: “Actualmente, los productores musicales más jóvenes han logrado establecer sonidos con más calidad y utilizan ciertas frecuencias en estos, como en los bajos, haciéndolos más impactantes, y son del agrado de los jóvenes que descargan canciones o escuchan en streaming. En los estudios la música se hace con paquetes de plug-ins (programa informático) y efectos que permiten balancear estilos y mezclarlos entre sí. Hoy, Spotify permite hacer tus propias listas y escuchar los temas cuando quieras y las veces que decidas”.

Para el músico y productor Igor Tavera estos géneros, además de ser una tendencia mundial, están construidos desde una simple base rítmica y armónica, siendo más fácil que el oído se acostumbre a escucharlos.

“Está acorde con la época que vivimos, en la cual las tendencias se generan a partir de la inmediatez y no desde una reflexión artística”, afirma el experto boliviano.

Por su parte, el productor Enrique Moncada, más conocido como ExGénova, califica el reguetón como la música más fácil de adquirir. “Tiene un background ya de muchos años, con productores que han ganado muchos Grammy y que, sin duda, le entienden al negocio musical en Latinoamérica”, señala Moncada, que aprovecha para recordar que el rock en español “ha quedado por los suelos y que nunca logró superar su éxito de los años 90”.

El líder de Doble A, Alejandro Apodaca, nombra a Ricky Martin, Luis Fonsi, Thalía y a otros íconos de la música pop latina que han llevado a cabo ‘feats’ (colaboraciones) con reguetoneros, como una muestra del alcance que ha tenido el género en los últimos años y la influencia que ha logrado. “Como en nuestro país consumimos mucho lo que se oferta afuera, hablando de la industria musical, es normal que lo que más se escuche sea el reguetón”, menciona Apodaca.

“El artista boliviano con más proyección internacional es reguetonero, entonces, que en la lista de Spotify la encabece este género es totalmente normal”, añade el autor de Churrrasco y Desubicado.