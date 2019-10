Conflicto por renta en las líneas del segundo anillo

Cohoferes de las líneas 72 y 73, que prestan el servicio de transporte público en el segundo anillo, denuncian que los propietarios de los micros decidieron aumentarles la renta diaria entre 10 y 20 bolivianos. El servicio fue irregular en las primeras horas de este martes, debido a que varios conductores decidieron no salir debido a que ningún propietario les explicó la decisión.



Un chofer de la línea 72, que pidió no ser identificado, denunció que con la medida tomada por los propietarios la renta pasa de 50 a 70 bolivianos y que la justificación es el inicio de las clases.



Por ello, algunos de sus colegas reclaman contra el "atropello" que les reduce la ganancia de sus 16 horas diarias de trabajo. Existe miedo entre los conductores para denunciar la "arbitrariedad" porque temen represalias.



“Antes del inicio de clases estábamos entregando una renta de 50 bolivianos por vuelta, ahora nos cobran 62 bolivianos por vuelta. Y nos están imponiendo una renta de entre 65 y 70 bolivianos”, protestó.



Mendoza dijo que este martes hubo un primer intento por ingresar en paro de actividades porque ningún propietario dio explicaciones por el incremento. “Este martes por la noche analizaremos qué medidas vamos a tomar. Si el incremento continúa ingresaremos en paro de actividades el miércoles”, advirtió.



EL DEBER buscó una explicación a las denuncias de los usuarios por la irregularidad en los servicios en horas de la mañana y el administrador de la línea 72 y 73, Daniel Figueroa, negó las denuncias y aseguró que el servicio es normal.



Figueroa se negó a dar mayores explicaciones del número de motorizados que prestan el servicio y se limitó a decir que todo está en orden. El administrador de la línea dijo que no existe ninguna nueva disposición en el sector que altere el servicio.



Otras denuncias



Mendoza denunció que la Dirección de Tráfico y Transportes determinó que solo pueden circular 60 micros de la línea 72 y 73 al día por el segundo anillo, pero los propietarios clonaron algunos números de móviles y en total circulan 80 motorizados.



El conductor también dijo que existe cobro de multas por marcar la tarjeta de control fuera de los plazos establecidos por la línea en los relojes distribuidos sobre el segundo anillo.