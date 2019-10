Desde hoy rige el horario de invierno en tres regiones

11/05/2015

La comunidad estudiantil de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí desde hoy cambia el horario de entrada a clases, de acuerdo con lo acordado por el Ministerio de Educación y las direcciones departamentales de Educación. Las bajas temperaturas, en las últimas semanas, afectaron la salud de los colegiales, incrementándose las infecciones respiratorias agudas.



En Santa Cruz, la Dirección Departamental de Educación aún no emitió una comunicación en el cambio del horario de invierno en las unidades educativas fiscales, de convenio y particulares.



Para la familia Fontanilla Arze, que vive por el cuarto anillo, al lado del Parque Autonómico, la lluvia y el descenso de temperatura que se presentaron el fin de semana son un anuncio del frío que sentirán, como en otros años, en su casa que alberga a cuatro niños, menores de 7 años y a su hijo mayor, de 23 años.



“Héctor (7) está de chinelas porque los tenis los cuidamos para que vaya a la escuela. Los abrigamos bien, de manera que asistan al colegio, porque no se pueden faltar”, expresó Mary Arze (44), mamá del pequeño, a quien no le gusta perderse un día de clases.



“Me pongo un polerón y chompa para estar abrigado”, manifestó Héctor, que cursa primero de primaria.



De acuerdo con la información del Senamhi, en esta semana, en Santa Cruz las temperaturas descenderán. El martes se registrará una mínima de 13o C; luego irá en ascenso y el domingo llegará a 20o C