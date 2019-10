Ministro Trigoso plantea enjuiciar a Carlos Mesa por un conflicto de 2003

El ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, planteó este domingo abrir un juicio de responsabilidades al expresidente Carlos Mesa (2003-2005), por su actuación en un conflicto con jubilados ocurrido en enero de 2003.



En entrevista con el canal estatal, Trigoso ratificó las críticas que hizo a Mesa hace unos días y le responsabilizó por una intervención policial y militar en 2003 a una marcha de jubilados que exigían que se mantenga la fórmula de ajuste anual de sus rentas según la variación de la cotización del dólar.



"Si Carlos Mesa continúa sosteniendo que la intervención militar y policial del 15 de enero de 2003 es falsa (...) yo creo que hay una solución para evitar esto de estar en dimes y diretes: abramos un juicio de responsabilidades", sostuvo el ministro.



Trigoso replicó así a una carta que le envió Mesa , que también es portavoz de la demanda marítima boliviana a Chile, en la que el expresidente aseguró que instruyó una "acción pacífica de la policía" y criticó que el Ministerio de Trabajo tergiverse los sucesos para "dañar sin escrúpulo alguno la honra de una persona".



Antecedentes



Mesa era vicepresidente de Bolivia y ejerció la Presidencia interina durante aquel conflicto por un viaje del entonces mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, mientras que Trigoso era asesor de la Confederación de Jubilados.



El ministro de Trabajo recordó que tras la intervención a la marcha, los rentistas fueron obligados a subir a autobuses para llevarlos a la ciudad de Oruro (oeste) y uno de esos vehículos sufrió un accidente de tráfico en el que fallecieron seis jubilados.



"Esas muertes de esos jubilados no se hubiesen producido si no hubiese existido una orden directa para que la policía intervenga la huelga, desalojen a los hermanos jubilados, los introduzcan a la fuerza a los autobuses y los manden a Oruro", dijo el ministro.



En su carta a Trigoso, Mesa lamentó el accidente en que murieron los jubilados que, según dijo, dejó "un saldo trágico que he lamentado muy hondamente y que aún recuerdo con mucho dolor".