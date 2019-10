Hay 25.000 cruceños más cada año desde 2012

La capital cruceña conmemora hoy 455 años de fundación. Es la ciudad más poblada del país con más de 1,6 millones de habitantes y desde 2012 viene aumentando su población un promedio de 25.000 personas por año. Tiene un crecimiento económico del 6,5%, es un polo de inversiones internas e internacionales y se convirtió en la urbe más diversa de Bolivia.



Si bien el ritmo de crecimiento promedio es constante de acuerdo con las proyecciones de Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los mismos indicadores señalan que desde 2012 este crecimiento poblacional en el departamento bajó del 2,6% en 2013 a un 2,1% estimado para 2020.

El sociólogo Rodrigo Barahona indica que los datos del INE muestran una desaceleración en el crecimiento demográfico.



“El fenómeno puede deberse a muchos factores, como la migración de la población cruceña dentro y fuera del país, el surgimiento de nuevos centros de desarrollo en Bolivia o la caída de los índices de natalidad”, explicó Barahona, que además recordó que en los años 50 Santa Cruz fue la región que más creció en Bolivia con un indicador del 7%.



Para el sociólogo, este descenso tenderá a estabilizarse, lo que significa que la ciudad seguirá creciendo, pero ya no bajo el ritmo de las tasas anteriores. “La dinámica poblacional tiene esa lógica: va a la par de los ciclos económicos en crisis o estancados, o en crecimientos imparables. Si se ralentiza entonces hay que buscar en el mapa de Bolivia dónde se produce el fenómeno inverso”, indicó.



Pese a esta desaceleración demostrada por las proyecciones del INE, los mismos datos señalan que para 2020 la ciudad tendrá más de 1,7 millones de habitantes. El incremento será de más de 100.000 personas con relación a los más de 1,6 millones de habitantes que hay en la capital actualmente.



Economía pujante

Actualmente el aporte cruceño al Producto Interno Bruto (PIB) del país es de casi el 29%, indicador que se repite de forma constante desde hace varios años.



El analista económico Teófilo Caballero añade que, además de la importancia del aporte a la economía nacional, somos la región que genera el 40% de los tributos nacionales y el movimiento aduanero local significa el 45% de todo el país. “Tal vez los cruceños nunca nos imaginamos convertirnos en el epicentro económico de Bolivia”, añadió Caballero.



Para el economista Gary Rodríguez, es imposible observar el desarrollo del país sin Santa Cruz, espacio geográfico que está dominado por su capital y que es un imán de crecimiento.



“Somos una ciudad cosmopolita, abierta a los negocios, aspecto que se demuestra por la vertiginosa inversión de capitales”, explicó el profesional, que identifica como principales características de la economía cruceña el trabajo agropecuario y agroindustrial.



La economía cruceña es la más diversificada y tiene una dinámica propia, que se mantiene estable pese a lo que suceda a escala nacional. La capital es el centro de todo, puesto que aquí se concentra toda la infraestructura para hacer negocios.



En enero 2016 la base empresarial activa del país tuvo un aporte del 28% cruceño, lo que equivale a decir que de las 273.299 firmas, 76.193 funcionan en nuestra región.



La ubicación geográfica privilegiada de la capital la convierten en la bisagra necesaria para articular las macrorregiones con las que tiene relación el departamento, ya que hay conexiones, como carreteras directas con Brasil, Paraguay y Argentina.



Crecimiento caótico

La ciudad ha vivido en estos últimos años grandes transformaciones urbanas, pero sin una planificación y control adecuados. “La capital dejó de crecer en anillos y ahora lo hace como una estrella, principalmente debido a los accesos carreteros en los cuatro puntos cardinales, que nos unen con el restos del país y con los municipios de nuestro conourbano”, apuntó el urbanista Ernesto Urzagasti, que cuestiona la baja densidad de población en la ciudad.



“Santa Cruz es un caso paradigmático. Se ha rebasado cualquier tipo de planificación”, añadió el profesional y apunta a la falta de una buena gestión de control a los problemas de este desborde.



El urbanista Fernando Prado, a tiempo de descalificar la falta de control en el crecimiento urbano, dijo que este fenómeno ahora es controlado por las inversiones de los capitales inmobiliarios transnacionales.



“La construcción de la ciudad está regida por el capital. Ya no es de los cruceños”, apuntó Prado y dijo que no existe un plan de uso de suelo urbano, por lo que los asentamientos y autorizaciones para las nuevas inversiones no se realizan de forma adecuada.



Los dos urbanistas coinciden en señalar que no existe una buena gestión pública de los problemas citadinos