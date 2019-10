Tips para eliminar el olor a humedad de tu armario

En esta época del año que Santa Cruz se encuentra nublado, baja un poco la temperatura y aumenta la humedad es importante que te saques tiempo para mantener tu ropa limpia y con un olor agradable.



Por eso te dejamos una lista de 10 consejos que puedes hacer de manera casera para eliminar el mal de clóset.



1. Ventilar la ropa

Es necesario que airees tu ropa e intentes que el sol entre lo más posible. Lo mismo puede hacer con zapatos. La ventilación alisa las arrugas y, al quitar humedad y olores, reduce la necesidad de llevar tus prendas a la limpieza.



2. Carbón vegetal para eliminar olores

También recomiendan poner pedazos de carbón vegetal en las esquinas del cuarto para que éste absorba la humedad. Puedes utilizar los carbones de los churrascos.



3. No botes los paquetes de gel de sílice

Otros recomiendan poner entre tus poleras esas bolsitas de gel de sílice que son esas pequeñas esferas que vienen dentro de las cajas de los zapatos.



4. Las tizas sirven también para combatir la humedad

Si no puedes encontrar estos gels, recomiendan colocar piezas de tiza dentro de bolsitas de malla, o dejadas por las esquinas de los armarios, pues éstas absorben olores.



5. Jabón natural para oler rico todo el día

Antes de que la pastilla de jabón se acabe, puedes ponerla en tu ropa. Este producto desprende un rico olor que impregnará tu vestimenta.



6. El aroma de la naturaleza en una bolsa de pupurrí

Flores perfumadas, maderas con fragancias, hierbas, especies y aceites esenciales pueden ser utilizados para crear tu bolsa casera de pupurí. Inténtalo, no te arrepentirás. Te recomendamos ponerle también arroz y sal para prevenir la humedad.



7. El poder del vinagre blanco

Otra sustancia fantástica que se puede utilizar para deshacerse del mal olor en el armario es el vinagre blanco normal. Vierte vinagre blanco en una taza o tazón y colocalo en el interior del armario. . El vinagre blanco neutralizará el mal olor y te desharás de él de una vez por todas.



8. La magia del bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio ayuda a eliminar y prevenir malos olores. Sólo debes rociar el piso del mueble con él o colocar un pequeño contenedor abierto con bicarbonato para que absorba los malos olores y prevenirlos a futuro.



9. Mata el moho de tu ropa

Para eliminar el moho puedes remojar tu ropa toda la noche en una taza de vinagre blanco en un galón de agua caliente, o en una taza de bicarbonato de sodio en un galón de agua caliente. Déjala remojando toda la noche. Lava la ropa como de costumbre con tu detergente de siempre. Cuélgala en el tendedero en un día soleado.



10. Cáscaras de naranjas para evitar polillas

Contra las polillas, otro de los enemigos de la ropa, nada mejor que la lavanda, cáscaras de naranjas o clavos de especias. Prepara bolsitas aromáticas con soluciones naturales y cuélgalas en los ganchos o introdúcelas en los bolsillos de los abrigos y chamarras.